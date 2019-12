Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a failli rater un très joli coup !

Publié le 27 décembre 2019 à 4h45 par A.M.

Interrogé sur son arrivée au FC Barcelone, Arthur Melo a reconnu que son transfert avait failli capoter pour des raisons économiques.

En juillet 2018, le FC Barcelone réalise un très joli coup en obtenant la signature d'Arthur Melo, l'un des joueurs les plus convoités du Championnat brésilien. Auteur d'une grande saison avec Gremio Porto Alegre au point d'être désigné meilleur joueur de la finale de la Copa Libertadores, le milieu de terrain s'était donc engagé en faveur du Barça contre un chèque de 31M€. Invité à revenir sur son transfert, Arthur révèle que tout aurait pu capoter dans les dernières minutes.

«Ma signature avec le Barça était sur le point de se rompre»