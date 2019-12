Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le «Messi japonais» directement impliqué dans le dossier Odegaard ?

Publié le 26 décembre 2019 à 19h30 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad pour deux saisons, Martin Odegaard pourrait revenir à Madrid cet été. Florentino Pérez négocierait actuellement afin d'offrir une solution au club basque.

Martin Odegaard (21 ans) explose enfin en Liga. Alors qu'il était arrivé à l'âge de 16 ans, le Norvégien avait enchaîné les prêts infructueux et ne semblait plus incarner l'avenir du Real Madrid. Mais cette saison, il régale à la Real Sociedad avec 4 buts et 5 passes décisives. À tel point que Martin Odegaard intéresserait le staff du Real Madrid pour la saison prochaine. Problème : les dirigeants des deux clubs devront trouver un accord puisque Martin Odegaard est prêté pour deux saisons à la Real Sociedad.

Kubo comme monnaie d'échange pour récupérer Odegaard cet été