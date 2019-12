Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est bel et bien passé à l'action pour cet échange XXL !

Publié le 26 décembre 2019 à 19h00 par B.C.

Depuis plusieurs jours, un échange entre Emre Can et Leandro Paredes est évoqué par plusieurs médias. Une information confirmée ce jeudi par Nicolò Schira, journaliste italien, assurant que le PSG et la Juventus avaient échangé sur le sujet.

Malgré un début de saison plutôt satisfaisant, Leandro Paredes va-t-il quitter le PSG une année seulement après son arrivée dans la capitale ? Cela reste une possibilité puisque l'international argentin pourrait être sacrifié par Leonardo afin de récupérer en contrepartie un joueur de la Juventus, à savoir Mattia De Sciglio ou Emre Can. Ce dernier semble être actuellement en bonne position pour faire partie de cet échange actuellement, et la tendance se confirme.

Des contacts avec la Juventus, mais...