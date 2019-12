Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un objectif clair pour cet hiver !

Publié le 26 décembre 2019 à 16h00 par A.M.

Alors que le mercato d'hiver ne s'annonce pas spécialement mouvementé du côté du PSG, Leonardo tentera tout de même de réaliser quelques coups, notamment dans le sens des départs.

« Ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet. Et après, il y a une autre chose. C'est très positif qu'en cinq mois, il soit possible de faire jouer en Ligue 1 deux petits jeunes. Aouchiche et Kouassi, et cela fait beaucoup de plaisir. Honnêtement, je pense que ce sont deux joueurs qui vont compléter le groupe même au niveau de leurs qualités qu'ils ont ». Il y a quelques jours, Leonardo expliquait qu'il ne fallait pas s'attendre à un mercato d'hiver très actif pour le PSG. Malgré tout, il faudra gérer plusieurs cas épineux.

Pas de gros mouvements cet hiver ?