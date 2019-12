Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se refermerait pour Layvin Kurzawa...

Publié le 24 décembre 2019 à 19h30 par La rédaction

Annoncé du côté de l’Inter pour ce mercato hivernal, Layvin Kurzawa ne serait plus la priorité du club milanais au poste de latéral gauche. La formation italienne aurait jeté son dévolu sur Marcos Alonso.

Layvin Kurzawa voit son aventure avec le PSG toucher à sa fin. Sous contrat avec le club parisien jusqu’à la fin de la saison, le joueur ne devrait pas prolonger son contrat et pourrait même être amené à quitter la Ligue 1 lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs clubs de Serie A se seraient positionnés à l’image du Milan AC qui chercherait un remplaçant à Ricardo Rodriguez en instance de départ. De même, l’Inter aurait fait de Layvin Kurzawa une priorité, mais aurait depuis changé son fusil d’épaule.

Alonso plutôt que Kurzawa à l’Inter ?