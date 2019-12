Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paqueta prêt à céder aux appels de Leonardo ? La réponse !

Publié le 24 décembre 2019 à 16h30 par La rédaction

Leonardo serait passé à l’action afin de s’offrir Lucas Paqueta lors du prochain mercato hivernal. Et le joueur du Milan AC ne verrait pas d’un mauvais œil un départ au PSG.

Et si Leonardo tenait sa première recrue hivernale en la personne de Lucas Paqueta ? En effet, Sky Sports annonçait ce dimanche que le PSG serait passé à l’action sur ce dossier et aurait contacté le Milan AC afin d’envisager un transfert lors du prochain mercato hivernal. Et pour finaliser cette opération, le club parisien aurait l’intention de formuler une offre de 30M€ à en croire les dernières informations de Foot Mercato . Un transfert qui pourrait prochainement voir le jour d'autant plus que Lucas Paqueta (22 ans) ne resterait pas insensible aux appels du PSG.

Lucas Paqueta aurait donné son feu vert pour rejoindre le PSG