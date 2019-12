Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à frapper un premier coup XXL ?

Publié le 23 décembre 2019 à 19h30 par A.C.

Leonardo devrait bientôt passer à l'action afin d'essayer de boucler l'arrivée de Lucas Paqueta au Paris Saint-Germain.

Si l'on se fiait aux indiscrétions de ces derniers mois, il semblait que Leonardo visait un joueur au milieu de terrain avec un profil plutôt défensif. Pourtant, Gianluca DI Marzio a annoncé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a entamé des négociations avec le Milan AC pour Lucas Paqueta. Un joueur qu'il connait très bien, puisque c'est lui qui l'avait recruté chez les Rossoneri , avant de rejoindre le PSG.

Leonardo n'aurait pas encore contacté le Milan AC pour Paqueta, mais...