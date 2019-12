Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo récupérait un autre international brésilien ?

Publié le 23 décembre 2019 à 18h45 par B.C.

Cet hiver, Leonardo pourrait se montrer actif, et il n'est pas impossible que le directeur sportif du PSG recrute un compatriote.

Le PSG reste discret sur ses plans pour le mercato hivernal. En effet, Thomas Tuchel et Leonardo ne donnent que très peu d'indices quant à l'arrivée éventuelle d'un joueur. « Le mercato, c'est une question d'opportunités. Parce que ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet. (…) Après, il y a des opportunités. Et ça, c'est autre chose, on va voir », a notamment confié le directeur sportif parisien le 15 décembre dernier, après la victoire du PSG contre l'ASSE (4-0).

Un nouveau Brésilien au PSG cet hiver ?