Mercato - PSG : Javier Pastore interpelle Leonardo pour son avenir !

Publié le 22 décembre 2019 à 12h15 par A.M.

Toujours dans le cœur des supporters du PSG, Javier Pastore ne cache pas qu’un appel de Leonardo pour revenir lui ferait très plaisir.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l’été 2011 contre un chèque de 42M€, Javier Pastore est la première recrue d’envergure de l’ère QSI. Un statut qui en fait forcément un joueur à part dans le cœur des supporters du PSG malgré son départ pour l’AS Roma durant l’été 2018. Recruté par Leonardo, le Flaco continue de garder un très bon souvenir du club de la capitale et ne ferme pas la porte à un retour.

«Et s’il m’appelle encore, on ne sait jamais…»