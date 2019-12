Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu de Javier Pastore sur son départ…

Publié le 22 décembre 2019 à 17h15 par A.M.

Alors qu’il a quitté le PSG durant l’été 2018, Javier Pastore avoue qu’il ne se sentait plus utile pour le club de la capitale.

Chouchou du Parc des Princes durant les sept saisons qu’il a passées au PSG, Javier Pastore est finalement parti durant l’été 2018 pour rejoindre l’AS Roma. Et le Flaco reconnaît qu’il ne se sentait plus à sa place à Paris qui avait recruté de nombreux joueurs dans son secteur de jeu à l’image de Julian Draxler et surtout Neymar. Barré par la concurrence, Pastore a décidé de partir, mais avoue qu’il a eu un peu peur au moment de son départ.

«J’avais un peu peur quand je suis parti de Paris»