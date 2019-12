Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rongier, Alvaro… Villas-Boas salue Zubizarreta !

Publié le 23 décembre 2019 à 0h00 par A.M.

L’été dernier, l’OM a réalisé un mercato globalement réussi et André Villas-Boas a tenu à remercier Andoni Zubiarreta pour son travail.

Après plusieurs mercatos décevants, l’Olympique de Marseille s’est retrouvé en difficulté financière l’été dernière. Cela n’a pas empêché le club phocéen d’investir 15M€ sur Valentin Rongier, mais également sur Dario Benedetto tandis qu’Alvaro Gonzalez a été prêté avec option d’achat. Un recrutement qui a porté ses fruits durant cette première saison. Par conséquent, après la victoire de l’OM contre Nîmes (3-1), André Villas-Boas a tenu à remercier Andoni Zubizarreta.

«Le travail d’Andoni a payé avec Rongier»