Mbappé - Dior : Le coup de gueule de Pierre Ménès !

Alexis Brunet

Lors de son arrivée à Clairefontaine, Kylian Mbappé était particulièrement attendu pour son grand retour après six mois d’absence. L’attaquant a donc été particulièrement scruté, à commencer par sa tenue. Le joueur du Real Madrid portait une veste Dior, dont le prix a beaucoup fait parler. Sur X, Pierre Ménès s’est insurgé à ce sujet.

Jeudi 20 mars, l’équipe de France défiera la Croatie en quart de finale de la Ligue des nations. Pour l’occasion, les Bleus pourront compter sur Kylian Mbappé, qui fait son grand retour au sein de la bande de Didier Deschamps, après avoir manqué les deux derniers rassemblements.

Mbappé s’affiche avec une veste Dior

Lors de son arrivée à Clairefontaine, Kylian Mbappé était donc particulièrement attendu. Les observateurs attendaient notamment de voir la tenue choisie par le capitaine des Bleus et ce dernier avait opté pour un look plutôt sobre avec notamment une veste de la marque Dior, avec qui il est sous contrat.

« Qu’est-ce qu’on s’en fout du prix »

Forcément, très vite, de nombreux internautes se sont demandés quel pouvait être le prix de la veste portée par Kylian Mbappé. Cela n’a pas forcément plu à Pierre Ménès, qui a critiqué cela sur X, en répondant à un article qui dévoilait le prix du bout de tissu. « Qu’est-ce qu’on s’en fout du prix. Non seulement elle est offerte, et en plus on le paye pour porter du Dior. Mais bon, faut bien faire un truc pour faire du clic. » Pour information, la veste est en collaboration avec l’artiste KAWS et elle coûte pas moins de 3 800 euros.