Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Javier Pastore recale ouvertement l’OM !

Publié le 22 décembre 2019 à 13h45 par A.M.

Interrogé sur une éventuelle arrivée à l’OM, Javier Pastore assure qu’il ne signera jamais à Marseille après avoir évolué durant sept saisons au PSG.

Première recrue majeure de l’ère QSI, Javier Pastore a débarqué en provenance de Palerme contre un chèque de 42M€ avant de quitter le PSG en 2018 après sept saisons. Et bien que le passage du Flaco au sein du club de la capitale est mitigé à cause de ses nombreux pépins physiques, l’Argentin restera toujours dans le cœur des supporters du PSG qui n’ont pas oublié les gestes de génie dont était capable Javier Pastore.

«Jouer à l’OM ? Jamais»