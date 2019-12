Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club étranger toujours en course pour Kurzawa !

Publié le 22 décembre 2019 à 11h45 par A.C.

Layvin Kurzawa, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, a toujours la cote à l'étranger.

Tout porte à croire que Layvin Kurzawa se dirige doucement mais surement vers un départ du Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en juin prochain et Thomas Tuchel ne semble désormais plus compter sur lui, avec un Juan Bernat très performant. Ces dernières semaines, le nom du latéral gauche du PSG a été lié à plusieurs clubs à l'étranger et il semble que l'un d'entre eux n'ait pas lâché le morceau.

Kurzawa, remplaçant de Rodriguez au Milan AC ?