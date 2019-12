Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel fait une annonce pour cet hiver !

Publié le 22 décembre 2019 à 8h15 par A.M.

Après la victoire contre Amiens (4-1) pour boucler l’année 2019, Thomas Tuchel s’est rapidement tourné vers le mercato d’hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier.

Le Paris Saint-Germain a mis fin à son année 2019 par une belle victoire contre Amiens (4-1) au Parc des Princes. L’occasion pour les joueurs parisiens d’entamer leur trêve et pour le club de travailler sur le mercato d’hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Et à l’image de Leonardo, Thomas Tuchel ne prévoit pas d’énormes changements durant le mois de janvier.

«Je suis très satisfait et très heureux avec l'équipe actuelle»