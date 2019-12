Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie De Jong a-t-il fait le bon choix avec le Barça ?

Publié le 22 décembre 2019 à 6h15 par T.M.

A défaut du PSG ou de Manchester City, Frenkie De Jong a finalement opté pour le FC Barcelone. Le bon choix pour le Néerlandais ?

L’hiver dernier, Frenkie De Jong a été l’un des grands acteurs du marché des transferts. Tout le monde s’arrachait le prodige de l’Ajax Amsterdam. Et alors que le PSG pensait toucher au but, c’est finalement le FC Barcelone qui a raflé la mise. Dès janvier, le club catalan s’était assuré de l’arrivée du Néerlandais à l’été. Désormais, c’est donc sous la tunique blaugrana que De Jong fait parler, avec plus ou moins de difficultés son talent.

L’herbe aurait-elle été plus verte ailleurs ?

Frenkie De Jong a donc opté pour le FC Barcelone, mais selon De Telegraaf, Ernesto Valverde n’aurait pas donné son accord pour l’arrivée du Néerlandais. L’entraîneur du Barça doit désormais faire avec lui et depuis le début de la saison, l’utilisation de De Jong suscite plusieurs interrogations, certains estimant que Valverde n’en tire pas tout son potentiel. Le constat aurait donc pu être bien différent au PSG ou à Manchester City, d’autant plus que Thomas Tuchel et Pep Guardiola désiraient vraiment De Jong et l’auraient ainsi mis dans les meilleures conditions. Peut-être que cela aurait donc été plus judicieux d’aller loin de la Catalogne, mais il ne fait nul doute que le jeu du Barça est fait pour lui. Et avec un autre entraîneur, la tendance pourrait changer...