Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour Todibo !

Publié le 22 décembre 2019 à 13h00 par A.C.

Alors qu'il semblait se rapprocher du Milan AC en vue du mercato hivernal, Jean-Clair Todibo pourrait finalement prendre une toute autre direction.

Arrivé au FC Barcelone il y a un peu plus d'un an, Jean-Clair Todibo devrait plier bagages en janvier. Le défenseur joue très peu au Barça et ne manquerait pas de courtisans. Ces derniers jours, la presse italienne a évoqué une avancée concrète du Milan AC dans ce dossier, avec des négociations en cours autour d'un prêt de six mois ou un transfert avec clause de rachat.

Ça se gâte entre Todibo et le Milan AC