Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mauricio Pochettino approché par un club de Ligue 1 !

Publié le 22 décembre 2019 à 11h30 par H.G.

Limogé de son poste d’entraîneur de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino est annoncé un peu partout en Europe. Et un club de Ligue 1 aurait même sondé le technicien argentin, sans succès néanmoins.

Après un début de saison plus que décevant, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions d’entraîneur de Tottenham le 19 novembre dernier. Cependant, ce début d’exercice manqué n’a eu aucun impact sur son image auprès de grands clubs européens. En effet, le technicien argentin de 47 ans est annoncé dans le viseur de nombreuses écuries européennes, parmi lesquelles figurent le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City. Mais ce n’est pas tout, une écurie de Ligue 1 qui n’est pas le PSG aurait également sondé Mauricio Pochettino pour prendre son banc dans les prochaines semaines.

L’AS Monaco aurait tenté le coup Pochettino