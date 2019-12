Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Jardim évoque son avenir

Publié le 22 décembre 2019 à 8h48 par La rédaction mis à jour le 22 décembre 2019 à 8h49

Annoncé sur le départ, malgré la victoire contre le LOSC samedi soir (5-1), Leonardo Jardim a évoqué son avenir.