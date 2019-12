Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Todibo aurait l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 21 décembre 2019 à 19h30 par H.G.

En manque de temps de jeu du côté du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo pourrait quitter la Catalogne dès cet hiver pour trouver du temps de jeu ailleurs. Et le Français aurait deux options concrètes pour rebondir.

Arrivé en janvier dernier en provenance de Toulouse, Jean-Clair Todibo ne parvient pas à se faire une place au FC Barcelone. Il faut dire qu’il est difficile pour le défenseur de 19 ans de composer avec la concurrence imposée par Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti, tandis qu’Ernesto Valverde semble compter de plus en plus sur le jeune Ronald Araujo pour figurer dans son groupe. Ainsi, alors qu’il a été retenu cet été par son entraîneur, Jean-Clair Todibo voit son avenir au FC Barcelone s’être considérablement obscurci. Et si quotidien L’Equipe informait ce samedi matin que rien ne serait encore véritablement acté pour son avenir au Barça, le jeune défenseur français aurait deux portes ouvertes pour rebondir dans les prochaines semaines.

Le Bayer Leverkusen et l’AC Milan suivraient Todibo de près !