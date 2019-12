Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait frapper un grand coup avec Paqueta !

Publié le 23 décembre 2019 à 8h15 par La rédaction

Leonardo serait passé à l’action pour tenter de boucler l’arrivée de Lucas Paqueta au PSG. Et le joueur du Milan AC pourrait arriver cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Leonardo pourrait de nouveau influencer la carrière de Lucas Paqueta. Alors directeur sportif du Milan AC, le Brésilien avait convaincu le milieu de terrain de le rejoindre en Italie en janvier 2019. Aujourd’hui responsable du secteur sportif au PSG, le dirigeant brésilien voudrait attirer Lucas Paqueta dans ses filets. Sky Sport annonçait ce dimanche que Leonardo serait déjà passé à l’action et aurait ouvert les discussions avec le Milan AC afin d’évoquer un possible transfert vers le PSG. Et une arrivée lors du prochain mercato hivernal serait loin d’être impossible.

Paqueta au PSG via un prêt avec option d’achat obligatoire ?