Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur l’été agité de Paulo Dybala...

Publié le 23 décembre 2019 à 6h00 par A.C.

Approché par le Paris Saint-Germain cet été, mais également par Manchester United et Tottenham, Paulo Dybala semblait avoir les idées claires sur son avenir.

Il a été l’un des gros dossiers du dernier mercato estival. Poussé vers la sortie par la Juventus après une saison décevante, Paulo Dybala avait l’embarras du choix. Leonardo l’a approché pour le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais il y a également eu Manchester United et Tottenham, qui ont longuement négocié avec l’Argentin. Finalement, ce dernier est resté à Turin et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a fait le bon choix, puisqu’il est actuellement l’un des tout meilleurs joueurs de La Vieille Dame .

Dybala n’a jamais voulu quitter la Juventus