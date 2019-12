Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Javier Pastore ouvre la porte à Juninho !

Publié le 23 décembre 2019 à 0h30 par A.M.

Interrogé sur un éventuel retour en Ligue 1, Javier Pastore ne ferme pas la porte à une éventuelle arrivée à l’Olympique Lyonnais.

« Jouer un jour à l’OM ? Non, Marseille jamais. On ne peut jamais savoir dans le foot, mais après, je ne ferme jamais la porte à une autre équipe . » Bien qu’il ait formellement écarté l’hypothèse de défendre un jour les couleurs de l’OM, Javier Pastore garde un excellent souvenir de la France depuis son passage au PSG entre 2011 et 2018. Par conséquent, il n’écarte pas la possibilité de faire son retour en Ligue 1.

«Il y a beaucoup d’équipes intéressantes comme Lyon»