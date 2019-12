Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur le rôle de Zubizarreta avec les pépites de l'OM !

Publié le 22 décembre 2019 à 23h00 par La rédaction

Andoni Zubizarreta s’intéresse de près à l’effectif de l’équipe première, mais le directeur sportif de l’OM resterait attentif aux équipes de jeunes et à leur développement pour préparer l'avenir.

Le centre de formation a pendant longtemps été le point noir de l’OM. Malgré un budget conséquent, la réserve fournissait peu de joueurs capables d’évoluer sur le long-terme au sein de l'équipe première. Mais ces dernières années plusieurs éléments ont réussi à franchir ce cap à l’image de Maxime Lopez ou encore de Boubacar Kamara. Isaac Lihadji pourrait leur emboîter le pas et intégrer l’équipe d’André Villas-Boas, mais la signature de son premier contrat professionnel tarde à se concrétiser. Et Andoni Zubizarreta, arrivé en 2016 à l'OM, jouerait un rôle primordial sur le développement des jeunes pépites issues du centre de formation.

Zubizarreta suivrait de près l’évolution des jeunes de l’OM