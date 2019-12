Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce constat surprenant sur le travail de Zubizarreta !

Publié le 22 décembre 2019 à 21h30 par La rédaction

La méthode de recrutement d’Andoni Zubizarreta suscite de nombreuses interrogations, notamment chez cet agent d'un joueur de l'OM.

Arrivé en 2016 dans le sillage de Frank McCourt, Andoni Zubizarreta a été nommé directeur sportif avec l’espoir qu’il fasse pleinement profiter de son carnet d’adresses à l’OM. Pourtant, le directeur sportif espagnol fait l’objet dernièrement de nombreuses critiques. En cause notamment, le dernier mercato estival qui a vu Andoni Zubizarreta essuyer de nombreux échecs notamment en ce qui concerne la venue d’un latéral gauche. Malgré l’arrivée d’Alvaro Gonzalez, de Dario Benedetto et de Valentin Rongier, le directeur sportif est attendu, et les prochaines sessions de transferts seront observées de près. D’autant plus que la méthode Zubizarreta commence à interroger.

« Il a l’air à fond sur un joueur puis effectue un silence radio »