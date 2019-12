Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan De Jong justifie son choix de snober le PSG...

Publié le 24 décembre 2019 à 18h30 par H.G.

Si Frenkie De Jong a rejoint le FC Barcelone en janvier dernier, l’international néerlandais aurait également pu rejoindre le PSG. Et le père du joueur a livré de nouveaux détails sur ce qui avait conduit son fils à s’engager au Barça.

Frenkie De Jong a été au coeur d’une véritable bataille sur le marché des transferts lors du dernier mercato hivernal. En effet, trois grandes écuries européennes étaient intéressées par celui qui évoluait encore du côté de l’Ajax Amsterdam pour enregistrer son arrivée dans leur effectif pour la saison 2019/2020 : Manchester City, le PSG, et le FC Barcelone, que le milieu de 22 ans a finalement rejoint contre 86M€, bonus compris. Le club de la capitale était pourtant proche de boucler l’arrivée de celui qui était alors considéré par beaucoup d’observateurs comme l’un des jeunes les plus prometteurs d’Europe à son poste, mais malgré un réveil tardif, le Barça est parvenu à rafler la mise dans ce dossier. Un vrai coup dur pour le PSG sur lequel est revenu John De Jong, en expliquant le revirement de situation ayant conduit Frenkie De Jong à opter pour le FC Barcelone en janvier dernier.

« Tout a changé en janvier »