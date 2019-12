Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Atlético, PSG... Ces précisions sur l’avenir d’Edinson Cavani

Publié le 24 décembre 2019 à 17h30 par H.G.

Alors qu’Edinson Cavani se rapprocherait de l’Atlético de Madrid pour un transfert en janvier prochain, le journaliste italien Gianluca Di Marzio a apporté des précisions concernant l’avenir de l’international uruguayen.

Edinson Cavani pourrait bien vivre ses dernières semaines en tant que joueur du PSG. En effet, la presse italienne a annoncé ce lundi que l’attaquant de 32 ans aurait trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid pour un contrat de trois ans, tandis que les Colchoneros aimeraient enregistrer son arrivée dès le mois de janvier. Ainsi, à six mois du terme de son contrat, le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait plier bagage plus tôt que prévu, lui qui est barré par la concurrence du prolifique Mauro Icardi, en plus de ne plus sembler entrer dans les plans de Thomas Tuchel et d’être trop souvent sujet aux blessures. Et si l’Atlético de Madrid serait fermement décidé à recruter Cavani dès le mois de janvier, le joueur serait lui-aussi déterminé à rejoindre le club madrilène cet hiver à en croire les propos du journaliste de Sky Sports , Gianluca Di Marzio, bien que ce dernier ne sache pas si le dossier pourra être conclu lors du mercato hivernal en raison des fortes prétentions du PSG.

« Cavani veut jouer à l’Atlético en janvier et disputer la Ligue des Champions avec l’Atlético en février »