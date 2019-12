Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Pourquoi il faut croire à l’accord Cavani-Atletico Madrid

Publié le 24 décembre 2019 à 4h10 par La rédaction

L’accord Cavani-Atletico Madrid révélé en Italie aujourd’hui apparaît tout à fait probable. Explication.

Le journaliste de Sky Italia , Gianluca Di Marzio, a révélé aujourd’hui qu’Edinson Cavani et l’Atletico Madrid étaient tombés d’accord sur la base d’un contrat de trois ans en vue d’une signature libre en fin de saison.

Cavani acceptant de baisser ses exigences…

Cela apparaît extrêmement plausible. Diego Simeone a toujours été un farouche partisan de Cavani, qu’il a tenté à plusieurs reprises de faire signer. Cavani a été toujours sensible à cette marque d’intérêt. Seulement, l’opération a toujours été bloquée, soit par le PSG, soit par le coût salarial du buteur uruguayen, qui touche 14 millions d’euros net par an. Cavani étant libre en juin, l’obstacle Paris n’existe plus. En revanche, celui du salaire a un temps persisté, le joueur espérant un bail XXL dans le cadre d’une signature libre. Mais comme il n’a pas reçu les offres espérées, comme évoqué précédemment par le10sport.com, Cavani a sans doute accepté de revoir ses prétentions à la baisse, rendant possible un accord avec l’Atletico.