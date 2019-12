Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid n'a d'yeux que Kylian Mbappé !

Publié le 23 décembre 2019 à 23h00 par A.D.

En plus de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga aurait également séduit le Real Madrid. Selon la presse espagnole, Florentino Pérez voudrait finalement tirer un trait sur le milieu de terrain rennais pour concentrer tous ses efforts sur le champion du monde français.

Florentino Pérez pourrait oublier Eduardo Camavinga à cause de Kylian Mbappé. Lors du mercato estival 2017, le président du Real Madrid aurait été devancé par le PSG pour le champion du monde français. Malgré tout, le dirigeant merengue serait toujours aussi déterminé à recruter Kylian Mbappé. Véritable révélation de ce début de saison, Eduardo Camavinga serait également au coeur d'une bataille entre le PSG et Maison-Blanche . D’après les indiscrétions de L’Equipe , divulguées il y a quelques jours, Zinedine Zidane aurait envoyé des émissaires à Amiens mercredi soir pour superviser le jeune talent du Stade Rennais. Toutefois, Florentino Pérez pourrait mettre son veto pour ce dossier et laisser le champ libre à Leonardo.

Camavinga laissé de côté à cause de Mbappé ?