Mercato - Real Madrid : Courtois revient sur le départ de Ronaldo !

Publié le 23 décembre 2019 à 23h30 par A.D.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid semble avoir davantage de difficultés à faire trembler les filets adverses. Thibaut Courtois est revenu sur le transfert de CR7 vers la Juventus.

Cristiano Ronaldo manque-t-il toujours au Real Madrid ? Lors du mercato estival 2018, la star portugaise a quitté la Maison-Blanche pour prendre la direction de la Juventus. Et depuis le départ de CR7 , le club merengue peine à se montrer aussi prolifique. Dans des propos rapportés par Goal , Thibaut Courtois a tenu à minimiser l’absence de Cristiano Ronaldo.

«Vous parlez d’un gars qui a marqué 40 à 50 buts par an»