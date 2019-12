Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Courtois prend position pour le mercato de janvier !

Publié le 23 décembre 2019 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid pourrait se montrer actif durant le mercato hivernal, Thibaut Courtois indique que le club merengue n’a pas besoin d’attirer un nouvel attaquant.

Dimanche, le Real Madrid a été tenu en échec à domicile par l’Athletic Bilbao (0-0) et a fait preuve d’une certaine inefficacité offensive. Pourtant, Zinedine Zidane a assuré après la rencontre qu’il ne souhaitait pas recruter de nouvel attaquant lors du mercato de janvier : « Si nous devons recruter un nouvel attaquant ? Non, absolument pas », a lâché l’entraîneur français du Real Madrid. Et Thibaut Courtois a affiché un discours similaire…

« Ce n’est pas nécessaire »