Mercato - Real Madrid : Zidane lâche un indice sur le mercato hivernal !

Publié le 23 décembre 2019 à 8h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid a rencontré des difficultés dans son secteur offensif lors de cette première partie de saison, Zinedine Zidane s’est exprimé sur la possibilité de voir débarquer un nouvel attaquant cet hiver.

Karim Benzema brille cette saison au Real Madrid. Le Français a inscrit 16 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues et est le deuxième meilleur buteur de la Liga derrière Lionel Messi. Néanmoins, l’attaquant de 32 ans est bien le seul offensif du Real Madrid à s’être montré satisfaisant en cette première moitié de saison. Eden Hazard ne semble pas encore s’être adapté à son nouveau club, Gareth Bale est trop inconstant, Luka Jovic joue très peu, tandis que Vinicius et Rodrygo apparaissent trop tendres pour porter l’attaque des Merengue comme le fait Karim Benzema. De ce fait, on aurait pu penser que le Real Madrid tenterait de recruter un attaquant cet hiver afin de régler ce problème d’efficacité offensive. Mais Zinedine Zidane a finalement balayé cette hypothèse d’un revers de main.

Le Real Madrid ne recrutera pas d’attaquant cet hiver