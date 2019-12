Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur doit être sacrifié par Zubizarreta pour recruter cet hiver ?

Publié le 23 décembre 2019 à 8h00 par La rédaction

À quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, André Villas-Boas a assuré qu'aucune recrue n'était attendue, à moins qu'un joueur ne quitte l'OM. Mais selon vous, faut-il vendre au préalable pour se montrer actif en janvier ? C'est notre sondage du jour !

L'OM devrait rester calme cet hiver sur le marché des transferts, à moins que... En effet, si André Villas-Boas a assuré qu'il n'attendait pas d'arrivées durant le mois de janvier, celui-ci a tout de même laissé entendre cette semaine en conférence de presse que des ventes pourraient entraîner des achats dans la foulée : « Pour le mercato, sans sorties, il n'y aura rien. Et je n'ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas ». Un scénario qu'il ne souhaite toutefois pas voir arriver.

L'OM doit-il vendre pour acheter ?