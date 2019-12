Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas interpelle clairement Zubizarreta pour cet hiver !

Publié le 19 décembre 2019 à 20h45 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, André Villas-Boas ne s'attend pas à beaucoup de mouvements. Mais surtout, il ne veut voir personne partir.

Malgré une première partie de saison très aboutie qui a permis à l'OM de se positionner en dauphin solide du PSG, André Villas-Boas sait que l'équilibre est fragile. Par conséquent, le technicien portugais semble appréhender le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Conscient qu'il y a peu de chances de voir un joueur arriver, l'entraîneur du club phocéen veut absolument conserver son effectif et refuse de voir partir l'un de ses joueurs cet hiver. Et il ne manque pas de le faire savoir lors de son passage en conférence de presse.

Villas-Boas ne veut pas de départs.