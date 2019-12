Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux départs fracassants déjà prévus par Zubizarreta ?

Publié le 23 décembre 2019 à 9h00 par A.M.

Alors qu'il ne faut pas s'attendre à beaucoup de mouvements cet hiver du côté de l'OM, l'été prochain ce sera probablement différent. Et deux stars du club seraient d'ores et déjà sur le départ.

En difficulté sur le plan financier, l'Olympique de Marseille devrait vivre un mois de janvier assez calme. En effet, comme André Villas-Boas l'a récemment annoncé « sans sorties, il n'y aura rien . » Et le technicien portugais a bien conscience de la situation financière de l'OM qui avait déjà posé problème l'été dernier, malgré un recrutement finalement bien géré. Ce sera donc pareil cet hiver et en interne, on prépare déjà l'été 2020 qui pourrait voir filer de nombreux joueurs, et non des moindres.

Thauvin et Payet sur le départ ?