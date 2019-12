Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait passer un message très clair pour cet hiver !

Publié le 20 décembre 2019 à 4h30 par A.M.

Interrogé sur le mercato d'hiver, André Villas-Boas a reconnu qu'il n'y aurait pas de recrues sans départs. Mais surtout, l'entraîneur de l'OM ne veut pas voir filer ses joueurs.

« Pour le mercato, sans sorties, il n'y aura rien. Et je n'ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas ». André Villas-Boas en est conscient, sans départs, il n'y aura pas d'arrivées durant le mercato d'hiver. La situation financière de l'OM ne s'est pas améliorée et le club phocéen ne fera donc pas de folies au mois de janvier. Mais en contre-partie, André Villas-Boas n'a aucune intention de laisser filer l'un de se ses joueurs et souhaite garder son effectif au complet.

Villas-Boas n'attend rien du mercato