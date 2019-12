Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce son «gros coup du mercato» !

Publié le 19 décembre 2019 à 22h45 par A.M.

Bien qu'il ait annoncé que le mercato sera calme du côté de l'OM, André Villas-Boas compte toutefois sur un renfort de poids pour 2020 : Florian Thauvin.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille, en difficultés financières, ne devrait pas se montrer très actif. Malgré tout, André Villas-Boas salive déjà du retour de Florian Thauvin, blessé depuis le début de saison et opéré de la cheville. Son retour est attendu pour le mois de février et l'entraîneur de l'OM estime que ce sera son gros coup du mercato.

