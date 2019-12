Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tient déjà un gros renfort pour cet hiver !

Publié le 20 décembre 2019 à 4h00 par A.M.

Alors que l'OM sera probablement discret durant le mercato d'hiver, le retour de blessure de Florian Thauvin fait figure de renfort important comme le souligne André Villas-Boas.

« Pour le mercato, sans sorties, il n'y aura rien. Et je n'ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas ». Interrogé sur le mercato d'hiver, André Villas-Boas a reconnu que l'OM aurait dû mal à recruter durant le mois de janvier. Toutefois, le club phocéen va pouvoir s'appuyer sur le retour de blessure de Florian Thauvin, un vrai renfort pour Villas-Boas.

Thauvin, le gros coup de l'hiver