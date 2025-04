OM - De Zerbi : La démission balancée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en proie au doute sur le banc de l’OM avec des résultats très décevants en championnat et des choix tactiques qui déçoivent, Roberto De Zerbi se retrouve critiqué par les observateurs. Et Christophe Dugarry a même indiqué en direct à la radio qu’il le voyait quitter l’OM en fin de saison.

L’histoire entre Roberto De Zerbi à l’OM va-t-elle continuer la saison prochaine en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions ? La question parait légitime étant vu la mauvaise série en cours du côté du club phocéen, qui reste sur cinq défaites sur les sept derniers matchs de Ligue 1. Et l’avenir du coach italien de l’OM suscite donc de nombreuses interrogations…

« Il n’a aucune solution »

En direct dans l’émission Rothen S’enflamme sur RMC Sport, Christophe Dugarry a chargé Roberto De Zerbi pour ses résultats actuels à l’OM : « L’entraîneur n’a jamais trouvé la bonne combinaison. Aucun joueur ne joue à sa place et aucun n’est à son poste de prédilection. J’ai vu [De Zerbi] à la fin la tête entre les mains. Vous voyez qu’il n’a pas de solutions. Il n’en a aucune ! », indique l’ancien attaquant de l’OM.

« Il ne restera pas »

Et Dugarry va même jusqu’à évoquer une démission de Roberto De Zerbi en fin de saison : « Je ne dis pas qu’il faut s’en débarrasser, et je pense qu’il faut le garder pour sa pérennité, mais c’est un désastre. Et en plus, je pense qu’il ne restera pas ». Reste à savoir ce que décidera vraiment le principal intéressé.