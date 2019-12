Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le scénario idéal pour le mercato serait...

Publié le 23 décembre 2019 à 3h00 par A.M.

À quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM s'active en coulisses, mais ne devrait pas animer le mois de janvier compte tenu des soucis financiers. Et pourtant, certains secteurs de jeu sont peu fournis.

« Il y a toujours le bilan entre l'aspect sportif et économique du club. On a un effectif court, on n'a pas trop de solutions. C'est à Franck McCourt et Jacques-Henri Eyraud de juger. Il n'y a pas de contact pour l'instant ». André Villas-Boas le rappelait récemment, il souhaiterait se renforcer cet hiver, mais il a conscience de la situation financière de l'OM. Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à d'énormes mouvements, même si Andoni Zubizarreta sera à l'affût d'une bonne affaire.

La tentation d'un latéral

Et dans cette optique, l'OM devrait scruter le marché des latéraux. Bien que Jordan Amavi donne satisfaction, l'ancien Niçois n'a pas de concurrence à son poste et c'est Hiroki Sakai qui bascule à gauche si nécessaire, laissant le couloir droit de la défense à Bouna Sarr. Par conséquent, l'effectif semble assez court à ce poste. André Villas-Boas ne dira pas non également à un renfort offensif, bien que Florian Thauvin sera probablement le principal renfort hivernal. Le Champion du monde devrait effectivement revenir de blessure en janvier. Enfin, si jamais il y a un départ, il sera probablement compensé. Kevin Strootman étant le principal joueur concerné.