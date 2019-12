Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le constat accablant de Claude Puel avant le mercato…

Publié le 22 décembre 2019 à 22h00 par A.M.

Malgré une première partie de saison globalement décevante, Claude Puel est conscient qu'il n'aura que très peu d'opportunités de recruter cet hiver.

En s'inclinant à Strasbourg (1-2), l'AS Saint-Étienne a mis fin à une première partie de saison globalement décevante et bouclée à la 14e place de Ligue 1. Ghislain Printant a été démis de ses fonctions en cours de saison et remplacé par Claude Puel qui n'a donc pas pu recruter les joueurs qu'il souhaitait et qui a hérité d'un effectif certes pléthorique mais qu'il n'a pas construit. Par conséquent, il aimerait bien profiter du mercato d'hiver afin de se renforcer. Mais l'ancien entraîneur de Leicester a conscience que ce sera difficile.

«Très peu de possibilités de dégager de marge financière pour faire évoluer l’équipe»