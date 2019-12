Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel clôt déjà le mercato d'hiver !

Publié le 18 décembre 2019 à 4h30 par A.M.

Présent devant les médias, Claude Puel en a profité pour brièvement évoqué le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Et visiblement, cela s'annonce bien calme du côté de l'ASSE.

« On écoutera les joueurs qui désirent avoir plus de temps de jeu, et équilibrer l'effectif et le groupe. On verra. Mais on n'a pas de marge financière pour faire quoi que ce soit ». Il y a quelques jours, Claude Puel ne fermait pas la porte à la possibilité de voir filer plusieurs joueurs. Il faut dire que les Verts disposent d'un effectif plutôt étoffé suite au recrutement estival. De nouveau invité à commenter son souhait pour le mois de janvier, l'entraîneur de l'ASSE ne s'attend pas à beaucoup de mouvements.

Puel n'attend aucun renfort