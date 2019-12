Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Guardiola... Le Qatar prépare un coup de tonnerre !

Publié le 18 décembre 2019 à 4h15 par A.M.

Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2021, Thomas Tuchel n'est pas encore assuré de conserver son poste sur le banc du PSG la saison prochaine. Et pour le remplacer, un gros coup serait en préparation.

Depuis le départ de Carlo Ancelotti, le PSG a décidé de miser sur des entraîneurs prometteurs qui grandiraient en même temps que le projet QSI. Ce fut d'abord le cas de Laurent Blanc qui avait montré de belles choses avec les Girondins de Bordeaux et surtout d'Unai Emery, triple vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville. Les dirigeants parisiens ont poursuivi dans cette stratégie avec la nomination de Thomas Tuchel dont le jeu offensif avait enthousiasmé l'Europe lorsqu'il était sur le banc du Borussia Dortmund. Mais le PSG a peut-être décidé de changer de stratégie.

Tuchel remplacé par un grand nom ?