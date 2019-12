Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Tuchel penche pour un départ

Publié le 18 décembre 2019 à 1h10 par La rédaction

Plus les semaines passent, plus la tendance penche pour un départ de Tuchel en fin de saison, à l’initiative du coach allemand lui-même. Il y a une raison bien précise à cela…

Comme analysé par le10sport.com, la situation de Thomas Tuchel, malgré la bonne période actuelle du PSG, le porte de plus en plus vers un départ. L’Equipe confirme d’ailleurs aujourd’hui que l’entraîneur allemand, sous la menace d’un mauvais parcours en Ligue des champions qui pourrait lui être fatal, pourrait lui-même prendre les devants et décider de partir en fin de saison, plutôt que d’attendre que Leonardo, qui rêve toujours d’attirer Massimiliano Allegri, ne décide de son sort.

L’offre du Bayern, c’est la clé

Si l’entraîneur allemand a activé lui-même son plan de départ, c’est qu’il sait qu’il dispose aujourd’hui d’un contact très sérieux avec le Bayern Munich. Le10sport.com avait ainsi révélé que Tuchel constituait la grande priorité du Bayern pour l’an prochain. L’Equipe confirme aujourd’hui que le coach allemand dispose d’une offre du club bavarois entre les mains pour l’an prochain. Cette proposition est la clé de l’attitude du coach allemand, qui se sent aujourd’hui en position de force pour s’en aller en fin de saison sans subir la situation.