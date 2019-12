Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un échange XXL ?

Publié le 18 décembre 2019 à 0h45 par A.C.

Leonardo pourrait faire d'une pierre deux coups cet hiver, débarrassant Thomas Tuchel d'un joueur sur lequel il ne mise pas beaucoup tout en lui offrant un renfort de poids.

Il va y avoir du changement dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain. La volonté de Leonardo est en effet d'offrir un milieu défensif à Thomas Tuchel et il pourrait bien jeter son dévolu sur Emre Can. Déjà approché cet été par le PSG, l'Allemand ne semble plus avoir d’avenir sous les ordres de Maurizio Sarri et récemment la presse italienne a évoqué un échange avec Leandro Paredes.

La Juve séduite par un échange Paredes-Can

D'après les informations de Calciomercato.it, Emre Can aurait reçu une offre du Borussia Dortmund, mais les dirigeants de la Juventus favoriserait plutôt la piste menant au Paris Saint-Germain. Le portail italien explique qu'à Turin on souhaiterait en effet avoir déjà une solution de remplacement en cas de départ de l'Allemand, avec l'arrivée de Leandro Paredes en provenance du PSG.