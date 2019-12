Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Leandro Paredes relancé par Gattuso ?

Publié le 17 décembre 2019 à 13h45 par T.M.

A l’approche du mercato hivernal, l’incertitude règne concernant l’avenir de Leandro Paredes au PSG. Une opportunité dont Naples souhaiterait bien profiter…

Arrivé en janvier dernier au PSG, Leandro Paredes pourrait déjà faire ses valises. Alors que l’Argentin remonte actuellement la pente, il pourrait tout de même payer les nombreuses déceptions depuis son transfert. Cet hiver, Leonardo pourrait alors pousser vers la sortie le joueur de Thomas Tuchel, un moyen pour lui de renouveler l’effectif du PSG et d’attirer un nouveau milieu de terrain. Mais encore faut-il trouver preneur pour Paredes.

Naples recherche un milieu de terrain ?