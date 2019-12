Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le Real Madrid prêt à avancer ses pions pour Soumaré ?

Publié le 17 décembre 2019 à 11h30 par La rédaction

Boubakary Soumaré, étincelant avec le LOSC, ne manque pas de prétendants. Et le Real Madrid se serait positionné sur ce dossier en vue du prochain mercato hivernal.

Boubakary Soumaré s’affirme de plus en plus au LOSC. Le joueur de 20 ans réalise des performances de grande envergure sous le maillot lillois et de nombreux clubs européens se sont intéressés à Boubakary Soumaré en vue du prochain mercato hivernal. Selon les informations exclusives du 10 Sport, le joueur est sur les tablettes du Napoli, de l’Inter, de Manchester United, mais aussi de Tottenham. Toujours selon nos informations, le LOSC envisage de transférer Boubakary Soumaré en hiver pour un transfert estimé à 40M €. Alors qu’une bataille royale s’annonce sur ce dossier, un nouveau cador européen pourrait avancer ses pions.

Le Real Madrid sur Soumaré ?