Mercato - PSG : Un dossier chaud de l’hiver totalement relancé ?

Publié le 17 décembre 2019 à 5h45 par T.M.

Dernièrement, il a été à plusieurs reprises d’un départ de Leandro Paredes du PSG cet hiver. La réalité pourrait finalement être différente...

En janvier dernier, Antero Henrique, alors directeur sportif du PSG, n’avait pas hésité à sortir son chéquier afin de recruter Leandro Paredes et ainsi résoudre les problèmes de Thomas Tuchel au milieu de terrain. Un investissement loin d’être judicieux tant l’Argentin a enchainé les déceptions et n’entrant pas dans les plans de l’entraîneur du PSG. De quoi le rapprocher de la sortie à l’approche du mercato hivernal. Leonardo semblait, en effet, décidé à se séparer de Paredes afin de recruter un nouveau milieu de terrain.

Enfin l’heure de Paredes ?

Les jours de Leandro Paredes au PSG semblaient donc comptés. Mais ça c’était avant les dernières sorties de l’Argentin. A l’origine du premier but face à l’ASSE ce dimanche, l’ancien du Zénith est enfin à la hauteur, étant important dans le jeu du PSG, comme il peut l’être avec sa sélection. Thomas Tuchel lui accorde ainsi de plus en plus de temps de jeu. Un retour en forme qui pourrait ainsi permettre à Paredes d’au moins terminer la saison avec le club de la capitale.