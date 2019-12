Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet agent qui offre son joueur à Leonardo !

Publié le 17 décembre 2019 à 4h30 par A.M.

En fin de contrat au Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz pourrait très bien atterrir au PSG comme l'annonce son agent, André Cury.

Le retour de Leonardo au poste de directeur sportif coïncide également avec la fin du recrutement bling-bling. Le directeur sportif du PSG l'avait lui-même annoncé et il a tenu parole avec un mercato moins clinquant durant lequel il a cherché les bons coups, à l'image de l'arrivée d'Ander Herrera, libre de tout contrat. Et le dirigeant brésilien pourrait bien refaire le coup avec Charles Aranguiz, dont le contrat au Bayer Leverkusen prend fin en juin prochain. Son agent, André Cury, assure même que l'international chilien ne prolongera pas son bail avec le club allemand et évoque la possibilité d'une arrivée au PSG.

«Aranguiz peut aller à l'Inter Milan ou au PSG»