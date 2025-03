Dimitri Payet : Relation secrète avec une femme, scandale confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu évoquée en France, c'est une affaire qui fait scandale au Brésil. En effet, l'avocate Larissa Ferrari révèle avoir eu une relation secrète avec Dimitri Payet pendant 7 mois alors que l'ancien joueur de l'OM vit seul à Rio de Janeiro, sa femme et ses quatre enfants étant restés en France.

Poussé au départ par l'OM en 2023, Dimitri Payet a toutefois décidé de poursuivre sa carrière en s'engageant avec Vasco de Gama. L'ancien international français vit seul, sa femme et ses quatre enfants étant restés en France. D'ailleurs, sa vie de famille devrait être bouleversée.

Payet au cœur d'un scandale d'adultère

En effet, dans un message publié en vidéo et en écrit sur les réseaux, Larissa Ferrari, avocate brésilienne de 29 ans, révèle avoir eu une relation durant 7 mois avec Dimitri Payet. « J’ai décidé de le dénoncer parce que personne n’était au courant de notre relation et j’ai peur. Il a toujours été une personne incroyable même si nous avons eu des disputes comme dans toute relation, en raison de choses stupides comme la jalousie, mais j’ai peur que quelqu’un veuille le protéger et que quelque chose arrive. Il ne m’a jamais menacé ni rien, mais j’avais peur parce que j’en savais trop, c’est tout », révèle-t-elle.

Vers un retour en France en juin ?

Une révélation qui fait scandale au Brésil et qui place Dimitri Payet dans une situation très inconfortable. Déjà critiqué pour ses prestations avec Vasco de Gama, l'ancien joueur de l'OM est désormais pointé du doigt pour cette relation extra-conjugale. Le tout à seulement quelques mois de la fin de son contrat qui s'achève le 30 juin prochain. Dimitri Payet ne devrait d'ailleurs pas être conservé et pourrait faire son retour en France. Il devra alors s'expliquer auprès de sa femme, restée seule avec leurs quatre enfants. Les prochains jours s'annoncent animés dans la famille Payet.